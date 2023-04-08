Германия приняла почти 9 тысяч пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия приняла почти 9 тысяч человек, пострадавших от мощных землетрясений, произошедших в феврале в Турции и Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«У многих жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии есть родственники в Германии. Мы действовали очень быстро и оказали гуманитарную помощь», - сказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke, уточнив, что «сюда же относится возможность временного пребывания у родственников в Германии в течение 90 дней».

«На данный момент с этой целью выдано 7 652 визы [для временного пребывания]. Свыше 6 500 из них предназначены в основном для людей из зоны землетрясения в Турции», - констатировала министр. Помимо этого, по ее словам, выдано свыше 1 тыс. виз для воссоединения семей, которые также выдают сирийцам, пострадавшим в результате землетрясения.

Как сообщалось, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов) с эпицентрами в турецком Кахраманмараше. С тех пор произошло около 22 500 афтершоков. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.