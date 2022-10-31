Германия планирует открыть офис «водородной дипломатии» в Астане

31 Октября 2022, 13:40

31 Октября 2022, 13:40

Германия планирует открыть офис «водородной дипломатии» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках инициативы Германии, в Астане планируется открыть офис «водородной дипломатии». Об этом стало известно в ходе визита министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналены Бербок в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с министром иностранных Германии Анналеной Бербок.

«Сегодня я рада сообщить, что мы планируем открыть в Астане офис «водородной дипломатии». Это бюро станет в будущем хабом для обмена экспертов, ответственных лиц наших стран. Цель - абсолютно четкая. С помощью «зеленого» водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах», - сказала Анналена Бербок журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.

Казахстанская стороны поддержала инициативу о создании офиса водородной дипломатии в столице Казахстана.

«Мы приветствуем предложение немецкой стороны открыть в Астане офис «водородной дипломатии». Мы благодарим Вас, госпожа Бербок, за данную инициативу и готовы всячески поддержать ее», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Министр иностранных дел Казахстана отметил, что весьма актуальным и перспективным видится взаимодействие в сфере первичной обработки в Казахстане сырья, редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, а также создания производства экологически безопасных источников энергии.

«Правовая основа для этого была создана еще в 2012 году путем подписания межправительственного Соглашения о сырьевом, промышленном и технологическом партнерстве. А 27 октября «HYRASIA ONE», дочерняя компания немецко-шведского концерна Svevind и Правительство Казахстана подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого планируется строительство на территории Казахстана одного из крупнейших в мире предприятий по производству чистого и экологически безопасного «зеленого» водорода в целях обеспечения безопасности энергетических и сырьевых запасов Европы и Азии в уникальных промышленных масштабах», - проинформировал глава МИД Казахстана.