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Германия открывает двери для квалифицированных мигрантов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 21:58
Германия открывает двери для квалифицированных мигрантов Фото: Martin Meissner/AP

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Гражданам не входящих в ЕС стран будет проще переехать в Германию. Новые пути открывают принятые бундестагом поправки к миграционному закону 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Германия будет привлекать квалифицированных специалистов, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. Закон предусматривает «балльную систему», учитывающую профессиональный опыт соискателя и другие факторы, по аналогии с системами, которые уже используются в таких странах, как Канада.

Согласно одной из поправок, просители убежища, прибывшие в страну до 29 марта 2023г. и не получившие ответа от властей, года могут поменять свой статус с соискателя убежища на ищущего работу трудового мигранта.

Высококвалифицированным работникам будет разрешено привозить в Германию больше родственников, если они могут поддерживать их финансово.

По словам экспертов, стране ежегодно требуется около 400 000 квалифицированных мигрантов. По данным Национального агентства по труду, в прошлом году дефицит рабочей силы наблюдался в 200 из примерно 1200 профессий.

Агентство сообщило, что в список попали водители автобусов, фармацевты, архитекторы, рабочие специальности в сфере обслуживания и информационных технологий. Рабочих рук не хватает , когда речь идет об уходе за больными и детьми.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала закон «огромным шагом для будущего страны», указав, что нехватка квалифицированной рабочей силы - одна из причин замедления экономического роста.

Андреа Линдхольц, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС, подвергла закон критике. По ее мнению поправки к закону привлекут в страну малоквалифицированных людей, и создадут новые стимулы для нелегальной иммиграции в Германию.


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