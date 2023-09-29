Германия и Казахстан лидируют по сотрудничеству в регионе – главный эксперт КИСИ

Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Адиль Каукенов прокомментировал официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В этом году Казахстан посетил Федеральный президент Германии Штайнмайер, теперь с визитом в Германии пребывает наш Арезидент Касым-Жомарт Токаев. Нужно отметить, что Германия - ключевой партнер Казахстана в Европейском союзе, на 10-м месте среди крупнейших торговых партнёров РК по итогам 2022 г. Объём товарооборота Казахстана с Германией в 2022 году вырос на 26,7% достигнув 2,8 млрд долларов. Казахстан вошел в список 50-и ведущих внешнеторговых партнёров Германии за 2022 год, поднявшись сразу на 10 позиций (43-е место). При этом на долю Казахстана приходится более 80% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии, - написал Адиль Каукенов в Facebook.

Он напомнил, что в прошлом году компании Германии инвестировали около 500 млн долларов в казахстанскую экономику.



- ФРГ входит в 10-ку лидеров по объёму инвестиций в Казахстан. Кстати говоря, во время визита г-на федерального президента Штайнмайера мне повезло удостоится с ним личной встречи, где я как раз отмечал, что среди Германия и Казахстан лидируют по сотрудничеству между собой в региональном разрезе, на долю Казахстана приходится более 80% всей торговли Германии с Центральной Азией, но все же важно укреплять сотрудничество межрегиональное сотрудничество, чтобы казахстанско-германское партнерство было мостом между Центральной Азией и Европой, - отметил эксперт.