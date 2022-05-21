21 Мая 2022 09:43

Германия и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа

БЕРЛИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Власти Германии и Италии сообщили своим компаниям после консультаций с Брюсселем, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа, не нарушая введенных против РФ санкций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Берлин уведомил немецких импортеров газа о возможности открыть рублевые счета для оплаты энергоресурсов при условии, что платежи российскому Газпромбанку будут осуществляться в иностранной валюте.

Как пишет агентство Reuters, в правительстве Италии заявлению энергетической компании Eni об открытии счетов в российском банке предшествовало разъяснение о порядке оплаты газа от Еврокомиссии.

Ранее Брюссель представил два комплекта письменных инструкций, где говорилось, как покупать российский газ, не нарушая санкций. При этом не все страны понимают, какие действия в этой области легальны, поскольку официальные лица ЕС в ходе заседания «за закрытыми дверями» рекомендовали европейским фирмам не открывать рублевые счета в Газпромбанке.

Ранее сообщалось, что итальянский энергогигант Eni открывает счета в рублях и евро для оплаты российского газа.