Гепатитом А заболели 49 человек в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области зарегистрировано 49 случаев вирусного гепатита А, из них 15 - среди детей до 14 лет. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологической контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости (за аналогичный период 10 случаев).

«С начала 2022-2023 учебного года случаи вирусного гепатита зарегистрированы в 23 школах из 346, заболели 24 школьника», - отметили в пресс-службе ведомства.

Вирусный гепатит А – это кишечная инфекция, передача вируса осуществляется преимущественно контактно-бытовым путём, а также с пищевыми продуктами и водой. Большинство случаев заболевания начинается с гриппоподобных, напоминающих простудное заболевание симптомов - потеря аппетита, общая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры.

«Почти все люди полностью выздоравливают от вирусного гепатита А, в редких случаях больные могут умереть от молниеносного гепатита. После выздоровления в организме появляется стойкий, пожизненный иммунитет к вирусному гепатиту А, человек второй раз заболеть этим заболеванием не может», - пояснили в ДСЭК.

Основные методы профилактики гепатита А – это прежде всего гигиеническое воспитание и обучение в организованных коллективах, соблюдение требований, предъявляемых к качеству пищевых продуктов, организации питания, водоснабжения, обеспечивающих безопасность в эпидемическом отношении.

Также одной из эффективных мер профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. Она позволяет быстро прекратить распространение гепатита А, защитить детей и лиц, не болевших гепатитом А в детстве.

В конце января сообщалось, что в Жетысуской области гепатитом А заболели 17 человек.