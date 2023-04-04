Гепатитом А заболели 49 человек в Жетысуской области
По данным департамента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости (за аналогичный период 10 случаев).
«С начала 2022-2023 учебного года случаи вирусного гепатита зарегистрированы в 23 школах из 346, заболели 24 школьника», - отметили в пресс-службе ведомства.
Вирусный гепатит А – это кишечная инфекция, передача вируса осуществляется преимущественно контактно-бытовым путём, а также с пищевыми продуктами и водой. Большинство случаев заболевания начинается с гриппоподобных, напоминающих простудное заболевание симптомов - потеря аппетита, общая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры.
«Почти все люди полностью выздоравливают от вирусного гепатита А, в редких случаях больные могут умереть от молниеносного гепатита. После выздоровления в организме появляется стойкий, пожизненный иммунитет к вирусному гепатиту А, человек второй раз заболеть этим заболеванием не может», - пояснили в ДСЭК.
Основные методы профилактики гепатита А – это прежде всего гигиеническое воспитание и обучение в организованных коллективах, соблюдение требований, предъявляемых к качеству пищевых продуктов, организации питания, водоснабжения, обеспечивающих безопасность в эпидемическом отношении.
Также одной из эффективных мер профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. Она позволяет быстро прекратить распространение гепатита А, защитить детей и лиц, не болевших гепатитом А в детстве.
В конце января сообщалось, что в Жетысуской области гепатитом А заболели 17 человек.