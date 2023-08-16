Гепатитом А заболели 276 человек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А в 6,62 раза - с начала года заболели 276 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайулы сообщил, что рост заболеваемости гепатитом А обусловлен за счет взрослого населения, удельный вес которых в структуре заболевших составил 74,6%.

«Наибольший удельный вес заболеваемости вирусным гепатитом А по социально-профессиональным группам приходится на школьников – 27,2%, безработных – 24,6%, рабочих и служащих – 21,4%, студентов – 19,6%, неорганизованных детей - 4,35% и организованных детей – 2,9%», - отметил спикер.

На сегодняшний день самым эффективным методом профилактики вирусного гепатита А является вакцинация. Прививки против гепатита А проводятся бесплатно в поликлинике по месту жительства детям в возрасте 2 лет и непривитым контактным детям в возрасте до 14 лет.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гепатитом А выросла в области Жетысу в семь раз.

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина, желтуха) – острое вирусное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Источник инфекции – больной человек. Вирус гепатита А устойчив к физическим и химическим факторам, благодаря чему вирус длительное время сохраняется в окружающей среде. Механизм передачи фекально-оральный, реализуется водным, пищевым, контактно-бытовым путями. Заражение происходит при употреблении загрязненных продуктов питания и воды, или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Инкубационный период при гепатите А длится от 7 до 50 дней (в среднем 35 дней). Гепатитом А болеют люди всех возрастов, но чаще непривитые дети, школьники. Заболеванию характерна выраженная осенне-зимняя сезонность.

Эпидемиологи просят жителей соблюдать простые меры профилактики вирусного гепатита А:

- соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

- употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;

- овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой;

- при купании избегать попадания воды в рот;

- содержать в чистоте посуду, помещения, где находятся люди;

- не водить больных детей в ясли-сад и школу.

При появлении симптомов вирусного гепатита А необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу заболеваемость гепатитом А выросла в семь раз.