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Геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику - Президент Казахстана

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 17:10
Геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику - Президент Казахстана Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Это угрожает не только замедлением, но и постоянным снижением глобального роста и стабильности. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности.

Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей. Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики.

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Широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и Большие данные (Big Data), ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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