Геологическую лабораторию за $19.3 млн запустили в Караганде

Solidcore Resources запустил собственный лабораторно-аналитический комплекс «ЖанаLAB». Новая лаборатория размещена в Караганде и предназначена для пробоподготовки и исследований геологических проб руды в рамках геологоразведочных проектов в Северном Прибалхашье, передает Kazinform.

Официальное открытие лаборатории состоялось 9 сентября с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева и главного исполнительного директора Solidcore Resources Виталия Несиса.

Объем инвестиций в проект создания лаборатории составил порядка 9 млрд тенге ($19,3 млн). Из них около 2,5 млрд тенге направлено на закупку оборудования, порядка 6,5 млрд тенге — на строительство здания и подведение инфраструктуры. Планируемая производительность лаборатории — до 200 тысяч проб в год.

Фото: Solidcore Resources

— Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции в область создавали не только новые производства, но и формировали технологическую и кадровую базу для дальнейшего роста экономики. Уверен, что «ЖанаLab» станет именно таким объектом — современной инфраструктурой, которая будет работать на развитие геологии, недропользования и всей промышленности Карагандинской области, — сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: Solidcore Resources

— Собственная геологическая лаборатория — это стратегическая инвестиция Группы компаний Solidcore. Благодаря ей будут повышены точность оценки рудных тел и эффективность планирования горных работ, усилен контроль над качеством геологоразведочных данных на всех этапах от отбора проб до подтверждения запасов, сокращены сроки анализа. Немаловажно также, что лаборатория будет способствовать развитию местных компетенций и укреплению технологического потенциала Компании, — отметил главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис.

Караганда была выбрана в качестве площадки для проекта благодаря выгодному расположению в центральной части Казахстана и развитой транспортно-логистической инфраструктуре, что обеспечивает удобную доставку оборудования и геологических материалов, а также близость к основным геологоразведочным проектам. Дополнительным преимуществом является наличие в регионе кадрового потенциала, который позволит формировать и развивать штат лаборатории, который составит порядка 150 постоянных рабочих мест для квалифицированных специалистов.

Фото: Solidcore Resources

Лаборатория будет проводить комплекс аналитических исследований, позволяющих определить элементный состав и характеристики полезных ископаемых. В частности, предусмотрены спектральные, химические и фазовые анализы, которые позволяют установить содержание отдельных элементов и форму их нахождения в руде. Лаборатория оснащена высокоточным аналитическим оборудованием ведущих производителей из США, Германии, Австралии и других стран. В 2027 году планируется получение аккредитации РГП «Национальный центр аккредитации» на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, что подтвердит международный уровень компетентности, достоверности и качества проводимых исследований. Кроме того, лаборатория намерена получить аккредитацию в рамках ILAC MRA, которая обеспечит международное признание результатов испытаний.

На начальном этапе материалы для исследований будут поступать от геологоразведочных проектов компании Solidcore Resources ТОО «Тарбагатай Кени» и ТОО «ЖАНАМЫС».

O Solidcore

Solidcore Resources — ведущий производитель золота в Казахстане, зарегистрированный в МФЦА, акции которого котируются на Бирже МФЦА (AIX). В портфеле Solidcore два действующих предприятия и крупный проект развития в Казахстане.