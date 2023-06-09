Генсек ТЮРКСОЙ награжден орденом «Достык» II степени

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась встреча министров стран-участниц ТЮРКСОЙ в честь 30-летия международной организации. В Казахстан с рабочей поездкой прибыли министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, а также заместители министров культуры Турции Сердар Чам, Азербайджана - Гусейнов Мурад, Кыргызстана - Иманалиев Кайрат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК

В Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая прошел торжественный концерт. Мероприятие началось с награждения Генерального секретаря ТЮРКСОЙ, народного писателя Кыргызстана Султана Раева орденом «Достык» II степени. Соответствующий Указ издал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках концертной программы на сцене выступили артисты из Казахстана и других стран ТЮРКСОЙ. Среди зрителей были видные работники и деятели культуры, представители интеллигенции.

Также состоялись тематическая фотовыставка и дефиле костюмов тюркских стран. А во дворе театра была организована выставка казахстанских ремесленников.

«30-летие ТЮРКСОЙ — это важное событие для всего тюркского мира, поэтому, в первую очередь, я хочу поблагодарить коллег, прибывших в Алматы на празднование этой знаменательной даты. Все это время мы укрепляли культурные и духовные связи с братскими для нас народами, реализовывали масштабные проекты, обменивались опытом и знаниями. Особенно важным для нас является то, что начало этим процессам было положено именно в Казахстане. Уверен, нашими общими усилиями ТЮРКСОЙ будет развиваться и дальше. Казахстан — активный участник ТЮРКСОЙ.

Так, по инициативе нашей страны 2023 год был объявлен на уровне организации годом Темирбека Жургенова. В честь 125-летия великого деятеля в странах ТЮРКСОЙ пройдут более ста различных мероприятий: концерты, научно-практические конференции и презентации книг, старт которым был дан в Алматы этой весной», — отметил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

«Я благодарю Президента Республики Казахстан за оказанную мне честь. Казахская земля была домом для многих значимых для тюркской культуры личностей. В современную эпоху глобализации важность сохранения родной культуры актуальна как никогда. Поэтому все страны ТЮРКСОЙ будут сообща работать ради этой общей миссии», — заявил Султан Раев.

Напомним, что насыщенная культурная программа началась 7 июня. В Центральном государственном музее РК стартовала выставка «История тысячелетней цивилизации», которую открыли вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. Вниманию посетителей был представлен знаменитый «Золотой человек» и более ста других старинных артефактов.

На следующий день открылась выставка «Біз біргеміз» в Государственном музее искусств РК им. А.Кастеева. На ней были представлены 40 произведений отечественных художников из фонда музея, а также 30 картин, привезенных из Туркестана.

А в Национальной библиотеке РК в этот же день стартовала книжная экспозиция «Түркі әлемінің бірлігі». На ней были представлены редкие книги и рукописи из фонда библиотеки: труды Фирдоуси «Шахнаме» и «Насабнама», древние труды Ходжа Ахмета Ясави, Бакыргани, Алишера Навои, Суфий Аллаяра, первая печатная книга Абая, труды Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймаутова, а также книжные материалы по истории тюрков, документы о ТЮРКСОЙ, периодические издания первой половины XX века, виниловые грампластинки с музыкальными произведениями тюркских народов.

ТЮРКСОЙ — международная организация, ставящая себе целью сохранение, развитие и передачу будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Была основана в 1993 году в Алматы. В состав ТЮРКСОЙ входят 6 государств: Казахстан, Турция, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.