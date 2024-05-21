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    16:00, 21 Май 2024 | GMT +6

    Генсек ШОС высоко оценил председательство Казахстана в организации

    чжан мин
    Фото: russian.cgtn.com

    Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подвел итоги работы ШОС под председательством Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С июля 2023 года, когда председательство в ШОС перешло к Казахстану, организовано свыше 180 мероприятий в различных сферах.

    — Казахстанские партнеры во время этой миссии сделали особый акцент на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной темах, а также экологических аспектах в рамках «Года экологии», которым был объявлен 2024 год, — заявил Чжан Мин.

    Он отметил оперативные действия и усилия Казахстана по формированию общей позиции Организации при возникновении горячих политических событий, а именно обострение израильско-палестинского конфликта и недавние теракты в некоторых государствах-членах ШОС. Также Чжан Мин подчеркнул высокий профессиональный уровень при организации мероприятий на базе Секретариата.

    Чжан Мин заявил, что председательство Казахстана в ШОС получилось весьма содержательным и интересным. Он также выразил уверенность, что при поддержке государств-членов ШОС Астанинский саммит пройдет успешно, придаст новый импульс организации и станет еще одной важной вехой в ее развитии.

    Теги:
    ШОС Казахстан Сотрудничество Международная деятельность Международные отношения
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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