Генсек ОПЕК: Нефть и газ будут доминировать до 2040 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нефть и газ будут доминировать в отрасли энергетики до 2040 года. При этом, к этому году спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей в день. Такой прогноз дал Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на форуме KAZENERGY в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня 24 добывающие страны стабилизировали нефтяной рынок на устойчивой основе.

За последние несколько месяцев глобальный нефтяной рынок был насыщен неопределенностью впоследствии торговых диспутов и геополитического развития. Данная неопределенность была также усугублена недавними нападениями на энергопоставки в Садовской Аравии - у самого крупного производителя в мире. Около 5-7 млн баррелей производства были изъяты с рынка. Таким образом, цена на нефть взлетела более чем на 7%. Это - самая крупная волатильность, которую мы видели за последние 30 лет. И также 5 и 7 млн баррелей, утерянные буквально за одну минуту, – это сама большая потеря за историю нефти», - сказал Мохаммад Баркиндо.

В этой связи он отметил, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа в мире является большим нарушением для индустрии и экономики. При этом, Генсек ОПЕК подчеркивает, что организация совместно с Казахстаном привержена к рыночной стабильности.

По сообщению Мохаммеда Баркиндо, ОПЕК 5 ноября текущего года опубликует мировой обзор, охватывающий прогноз на нефтегазовую отрасль.

«Это и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе и исследовании. Наше исследование говорит о том, что нефтегаз и вся индустрия будет превалировать. Любая форма энергетики нам необходима для обеспечения спроса. Нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики до 2040 года. Мы также ожидаем большой рост в долгосрочном спросе на нефтегаз, который, как ожидается, вырастет на 112 млн баррелей в день к 2040 году. Большинство из этого будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом», - прогнозирует Генсек ОПЕК.

Напомним, в Нур-Султане проходит XII Евразийский форум KAZENERG на тему «Будущее источников энергии: Инновационный рост».