Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Красном море

Международное сообщество должно предотвратить эскалацию в Красном море, которая подрывает мир и безопасность в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы предотвратить эскалацию в Красном море, которая повысит напряженность и подорвет региональный мир, безопасность, а также международную торговлю, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.

Как отметил Генсек ООН, атаки хуситов на торговые и коммерческие суда продолжают нарушать международную торговлю.

- Ответом на них стали удары США и Великобритании. Вооруженное противостояние на этом крайне важном морском пути увеличивает риски по всем направлениям: риски для логистических цепочек, риски экологической катастрофы из-за повреждения торгового судна или нефтяного танкера, риски серьезной эскалации и конфронтации между ведущими державами с ужасашающими последствиями, - указал Гутерриш.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начали операцию по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.