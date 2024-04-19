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    19:51, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Красном море

    Антониу Гутерриш
    Фото: ООН

    Международное сообщество должно предотвратить эскалацию в Красном море, которая подрывает мир и безопасность в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы предотвратить эскалацию в Красном море, которая повысит напряженность и подорвет региональный мир, безопасность, а также международную торговлю, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.

    Как отметил Генсек ООН, атаки хуситов на торговые и коммерческие суда продолжают нарушать международную торговлю.

    - Ответом на них стали удары США и Великобритании. Вооруженное противостояние на этом крайне важном морском пути увеличивает риски по всем направлениям: риски для логистических цепочек, риски экологической катастрофы из-за повреждения торгового судна или нефтяного танкера, риски серьезной эскалации и конфронтации между ведущими державами с ужасашающими последствиями, - указал Гутерриш.

    После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начали операцию по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

    Теги:
    сектор Газа ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Хуситы Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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