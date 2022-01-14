Генсек ОДКБ рассказал, справились ли с задачами миротворцы в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась рассказал, справились ли с задачами миротворцы ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер отметил, что трудный период в жизни Казахстана пройден.
«Страна возвращается к нормальной жизни. В том числе благодаря помощи и поддержке всех наших государств ОДКБ. Прежде всего, тех ребят, которые стоят в боевом строю. Они с честью выполнили свой воинский долг, оказали необходимую поддержку Казахстану в эти трудные и трагичные дни. Конечно, для всех нас это определенный урок. В спокойной обстановке мы проанализируем действия всех миротворцев. Если нужны какие-то корректировки, мы сделаем это. В целом та система, которую создала Организация Договора о коллективной безопасности, работает. Те задачи, которые ставились перед миротворцами, выполнены», - сказал он в ходе мероприятия по выводу подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ.
Станислав Зась также отметил, что впереди завершающий этап - передача объектов местным правоохранительным органам и вывод миротворцев, их возвращение в пункты постоянной дислокации.
«Когда последний солдат этого контингента вернется к себе домой, тогда мы считаем, что наша операция завершена полностью», - сказал он.
По его словам, впервые за 20 лет с момента создания этой организации, были реально задействованы оборонные потенциалы.
«Хорошо это или плохо? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы мир был везде и мы свое боевое мастерство укрепляли только на полигоне. Сегодня это уже продемонстрировано. ОДКБ на самом деле является боеспособной организацией, которая способна обеспечить безопасность нашего общего оборонного пространства», - добавил спикер.
Он также ответил, не рано ли начался вывод войск ОДКБ.
«Нет. Очевидно, что не рано. Ситуация в стране, в том числе в Алматы, полностью взята под контроль правоохранительными органами, поэтому, считаем, что задачи выполнены. Вывод о том, что нужны ли миротворцы или нет, должна сделать та страна, которая принимает», - ответил С. Зась.
Генсек организации напомнил, что вывод миротворцев начался с 13 января и продолжится в течение 10 дней. Он также подчеркнул, что оценку по операциям будут давать главы государств.
«Оценка одна, с задачами миротворцы справились. Понимаете, в эти дни для Казахстана важна была, может быть, даже не столько военная помощь, а моральная политическая поддержка. Даже прибытие всех миротворцев отрезвило некоторые горячие головы и сорвало их замыслы. Понятно стало, что ничего здесь не пройдет. В этом тоже ценность этой операции», - добавил он.
Как сообщалось, в Казахстане начался вывод подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ.
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