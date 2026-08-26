Генпрокурор станет инвестиционным омбудсменом — указ Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внесены изменения и дополнения в Положение о Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, Генеральная прокуратура получила ряд обновленных полномочий.

В частности, ведомство будет анализировать практику надзора за применением законов и состоянием законности, в том числе с использованием сведений из информационных систем, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также из Национальной цифровой инвестиционной платформы.

Кроме того, Генеральная прокуратура получила полномочия заключать международные договоры и согласовывать их проекты в уголовно-правовой сфере, по вопросам защиты прав инвесторов и возврата активов.

Отдельно закреплены полномочия по проверке законности источников приобретения (происхождения) активов, а также мониторингу и анализу информации для противодействия их незаконному приобретению и выводу и возврату в соответствии с законодательством о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Прокуратура также сможет привлекать специалистов государственных органов и организаций, ученых, экспертов, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные, для выполнения возложенных на нее функций.

В числе новых положений — возможность опротестовывать акты организаций независимо от формы собственности, если они противоречат Конституции, законам Казахстана, ратифицированным международным договорам или актам Президента. Такое право распространяется на случаи, когда акты затрагивают права лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений или иных обстоятельств не могут самостоятельно защищать свои права, несовершеннолетних, неограниченного круга лиц, а также инвесторов — в пределах, установленных законодательством.

Генеральной прокуратуре также поручено координировать международное правовое сотрудничество по вопросам возврата активов и защиты прав инвесторов.

Расширены и полномочия Генерального прокурора

Согласно указу, Генеральный прокурор теперь осуществляет функции инвестиционного омбудсмена и принимает нормативные акты в сфере защиты прав инвесторов.

Кроме того, он утверждает порядок использования символов органов прокуратуры, порядок создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора.

В полномочия Генерального прокурора также входит утверждение порядка формирования и ведения реестра системных проблем инвесторов.

Документ предусматривает осуществление Генеральной прокуратурой и Генеральным прокурором иных прав и обязанностей, предусмотренных Конституционным законом, законами Казахстана и актами Президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания — 21 августа 2026 года.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.