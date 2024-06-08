Генпрокуратура РК опротестует приговор по делу экс-руководителя ГУ «Казселезащита» Кокрекбаева

Генпрокуратурой РК будет опротестован приговор по делу Кокрекбаева К.Н. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщалось, 7 июня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей оглашен оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК Кокрекбаева К.Н.



Он обвинялся в неоднократномполучении взятки в особо крупном размерегруппой лиц.



На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство об его отмене.