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    08:50, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Генпрокуратура РК опротестует приговор по делу экс-руководителя ГУ «Казселезащита» Кокрекбаева

    Генпрокуратура РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Генпрокуратурой РК будет опротестован приговор по делу Кокрекбаева К.Н. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как сообщалось, 7 июня Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей оглашен оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК Кокрекбаева К.Н.

    Он обвинялся в неоднократномполучении взятки в особо крупном размерегруппой лиц.

    На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство об его отмене.

    Теги:
    Коррупция Генпрокуратура Закон и право Суды Взятка Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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