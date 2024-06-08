Суд присяжных вынес вердикт в отношении должностных лиц территориального подразделения МЧС РК

Судом присяжных в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении должностных лиц территориального подразделения МЧС РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Алматинский областной суд.

Бывший начальник госучреждения «Казселезащита» К. и его заместитель А. обвинялись в получении лично в группе лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере за действие и бездействие, входящие в их служебные полномочия, а также за общее покровительство (п.3 ч.3 ст.366 УК).

Кроме того, К. вменялось, что те же деяния он совершил неоднократно (ч.4 ст.366 УК).

Директор ТОО П. обвинялся в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, с использованием своего служебного положения, причинившем крупный ущерб (п.2 ч.4 ст.195 УК) и даче взятки должностному лицу лично в виде денег в особо крупном размере (ч.4 ст.367 УК).

Судом установлено, что 22 декабря 2022 года подсудимый А., являясь заместителем руководителя ГУ, используя свои служебные возможности, получил взятку от директора подрядной организации Ж., с которым заключен договор на строительство селезащитных плотин. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство взяткодатель передал более 397 621 долларов США. А подсудимый П., являясь директором ТОО, дал взятку заместителю руководителя ГУ в сумме 397 621 долларов США за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

Вердиктом (большинством голосов) присяжных заседателей:

К. оправдан по предъявленным ему обвинениям.

А. признан виновным по ст. 366 ч.4 УК, по которому ему назначено 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

По эпизоду от 5 декабря 2022 года по ст.366 ч.4 УК подсудимый А. оправдан.

П. признан виновным по ст. 367 ч.4 УК, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

По эпизоду от 5 декабря 2022 года по ст. 367 ч.4 УК и по ст. 195 ч. 4 п.2 УК подсудимый П. оправдан.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Алматинский областной суд через районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.