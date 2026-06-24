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    В Казахстане на 10% снизилась преступность и заблокировано 530 тысяч дропсчетов — Генпрокуратура

    В Генеральной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. Выступая на расширенном заседании коллегии, Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул, что приоритетами ведомства остаются укрепление законности, обеспечение общественной безопасности и защита прав граждан, передает Kazinform.

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    Фото: Генпрокуратура РК

    — Сейчас в стране идут масштабные реформы. Новая Конституция существенно усилила гарантии прав человека и расширила механизмы их защиты. Прокуратура должна внести вклад в достижение главных целей конституционных преобразований. Наша задача — обеспечить, чтобы каждое положение Конституции находило практическое воплощение в жизни граждан, а закон оставался безусловной ценностью для всего общества, — подчеркнул Берик Асылов.

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    Фото: Генпрокуратура РК

    По итогам первого полугодия 2026 года отмечена положительная динамика по большинству ключевых направлений работы:

    • принят комплекс мер по продвижению идеологемы «Закон и порядок», принципа «Слышащего государства», обеспечению инвестиционной безопасности и дальнейшей цифровой трансформации;
    • усилена координация деятельности правоохранительных органов, работа по профилактике правонарушений и внедрению цифровых технологий;
    • уровень уголовных правонарушений снизился на 10%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений;
    • количество мошенничеств сократилось на 13%;
    • органы прокуратуры совместно с правоохранительными органами и финансовыми институтами продолжают работу по противодействию интернет-инфраструктуре наркотрафика;
    • с 2025 года заблокировано 530 тысяч «дропперских» счетов и наркодоходы на сумму 2,6 млрд тенге;
    • пресечена деятельность 10 тысяч сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Берик Асылов указал на необходимость усиления работы по профилактике преступности, предупреждению семейно-бытового насилия, половых преступлений против детей, мошенничеств и наркоторговли.

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    Фото: Генпрокуратура РК

    В сфере защиты прав граждан:

    • обеспечение конституционных прав граждан охватило все ключевые и чувствительные сферы жизни общества;
    • особое внимание уделено защите прав граждан в уголовном процессе, соблюдению законности в местах лишения свободы, а также защите трудовых прав и прав лиц с инвалидностью;
    • по актам прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,1 млрд тенге;
    • восстановлены права 168 тысяч работников;
    • защищены права более тысячи лиц с ограниченными возможностями на получение средств реабилитации и доступ к объектам социальной инфраструктуры;
    • на постоянном контроле прокуроров находятся вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на образование, жилье и медицинское обеспечение.

    — По актам прокуроров защищены права более 10 тысяч подростков на плановую госпитализацию, бесплатное питание, а также свыше двух тысяч детей — сирот обеспечены жильем и восстановлены в очереди. К различным видам ответственности в этой сфере привлечено 2,9 тысяч лиц государственных органов и организаций, — добавили в Генпрокуратуре.

    Генпрокуратура Закон и право Борьба с преступностью
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор