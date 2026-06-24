В Казахстане на 10% снизилась преступность и заблокировано 530 тысяч дропсчетов — Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. Выступая на расширенном заседании коллегии, Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул, что приоритетами ведомства остаются укрепление законности, обеспечение общественной безопасности и защита прав граждан, передает Kazinform.

— Сейчас в стране идут масштабные реформы. Новая Конституция существенно усилила гарантии прав человека и расширила механизмы их защиты. Прокуратура должна внести вклад в достижение главных целей конституционных преобразований. Наша задача — обеспечить, чтобы каждое положение Конституции находило практическое воплощение в жизни граждан, а закон оставался безусловной ценностью для всего общества, — подчеркнул Берик Асылов.

Фото: Генпрокуратура РК

По итогам первого полугодия 2026 года отмечена положительная динамика по большинству ключевых направлений работы:

принят комплекс мер по продвижению идеологемы «Закон и порядок», принципа «Слышащего государства», обеспечению инвестиционной безопасности и дальнейшей цифровой трансформации;

усилена координация деятельности правоохранительных органов, работа по профилактике правонарушений и внедрению цифровых технологий;

уровень уголовных правонарушений снизился на 10%, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений;

количество мошенничеств сократилось на 13%;

органы прокуратуры совместно с правоохранительными органами и финансовыми институтами продолжают работу по противодействию интернет-инфраструктуре наркотрафика;

с 2025 года заблокировано 530 тысяч «дропперских» счетов и наркодоходы на сумму 2,6 млрд тенге;

пресечена деятельность 10 тысяч сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Берик Асылов указал на необходимость усиления работы по профилактике преступности, предупреждению семейно-бытового насилия, половых преступлений против детей, мошенничеств и наркоторговли.

Фото: Генпрокуратура РК

В сфере защиты прав граждан:

обеспечение конституционных прав граждан охватило все ключевые и чувствительные сферы жизни общества;

особое внимание уделено защите прав граждан в уголовном процессе, соблюдению законности в местах лишения свободы, а также защите трудовых прав и прав лиц с инвалидностью;

по актам прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,1 млрд тенге;

восстановлены права 168 тысяч работников;

защищены права более тысячи лиц с ограниченными возможностями на получение средств реабилитации и доступ к объектам социальной инфраструктуры;

на постоянном контроле прокуроров находятся вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на образование, жилье и медицинское обеспечение.