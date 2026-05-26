Генпрокуратура РК предложила изменить правила отбора на службу

Генеральная прокуратура Казахстана вынесла на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение документа продлится до 11 июня 2026 года.

Речь идет об изменениях в совместный приказ Генерального прокурора РК, председателя Агентства по противодействию коррупции и министра финансов, утвержденный в 2020 году.

Как следует из опубликованного описания, предлагаемые поправки направлены на актуализацию действующих правил и приведение их в соответствие с новой Конституцией Казахстана, а также положениями Цифрового кодекса.

В кратком содержании проекта отмечается, что изменения носят корректирующий характер и касаются положений, регулирующих порядок отбора кандидатов, прохождения первоначальной профессиональной подготовки и связанных процедур.

Целью разработки документа обозначена актуализация действующих норм, регулирующих подготовку лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований.

При этом в ходе публичного обсуждения часть пользователей портала обратила внимание на отсутствие опубликованного полного текста проекта, пояснительной записки и сравнительной таблицы. В комментариях к документу были высказаны замечания относительно возможности предметного общественного обсуждения без размещения полного пакета материалов.

На момент публикации проект находится на стадии публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что более тысячи незаконных проверок инвесторов пресекли в Казахстане.