Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай

19 Декабря 2022, 14:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова, передает МИА «Казинформ».

«На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.

В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме», - говорится в публикации пресс-секретаря Президента Руслана Желдибая.