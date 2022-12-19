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Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай

19 Декабря 2022, 14:28
Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал в Facebook информацию о том, что на имя Главы государства поступило обращение от ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова, передает МИА «Казинформ».

«На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.

В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме», - говорится в публикации пресс-секретаря Президента Руслана Желдибая.

Ранее сообщалось, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.
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