Генпрокуратура РК объявила о наборе на первоначальную подготовку для впервые поступающих на службу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК объявили о проведении отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями органов прокуратуры с 10 июля по 10 августа 2023 года.
Минимальная заработная плата составляет – 164 052 тенге.
Основные требования к кандидатам:
1.Гражданство Республики Казахстан.
2.Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет.
3. Высшее юридическое образование.
Для участия в отборе на первоначальную профессиональную подготовку кандидатам необходимо:
1) пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы);
2) подать следующие документы в территориальные подразделения правоохранительных органов (в планируемый для поступления орган):
- заявление установленного образца;
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;
- копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);
- заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по установленной форме;
- заявление о согласии проходить службу в любом регионе;
- военный билет или приписное удостоверение.
Предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе.
Подробнее с условиями проведения отбора на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, можно ознакомиться здесь.