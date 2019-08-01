Генпрокуратура РК дала разъяснение по сертификату безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК дала разъяснение по сертификату безопасности по причине того, что «в обществе не прекращаются дискуссии о необходимости его установки, о возможной «слежке» и т.п», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В последнее время активно распространяется информация о порядке использования сертификата безопасности на персональных устройствах.

Уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития, а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата.

Акцентировано, что это, прежде всего, защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии и др.).

Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронные устройства от «взлома», кибератак и вирусов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений.

Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной.

В частности, за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехват информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, наступает уголовная ответственность и предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы (часть 3 статьи 147 Уголовного кодекса).

Статьей 148 УК установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

«Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных», - подчеркнули в ведомстве.