Генпланы для сел разрабатывают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана поставили задачу обеспечить сельские населенные пункты генеральными планами и проектами детальной планировки. Эти мероприятия закреплены в концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с действующим законодательством для населенных пунктов с численностью населения свыше 5 тысяч человек разрабатываются генеральные планы, совмещенные с проектами детальной планировки. А для населенных пунктов с численностью населения менее 5 тысяч человек разрабатываются схемы развития и застройки», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков во время заседания в Сенате Парламента РК.

По его данным, на сегодня генпланами обеспечены 279 сельских насленных пунктов с численностью населения свыше 5 тысыч человек и 4480 сельских населенных пунктов с численностью населения менее 5 тысяч человек.

Вице-министр отметил, что низкая обеспеченность генеральными планами наблюдается в 4 областях: Северо-Казахстанской (10%), Абайской (31%), Актюбинской (45%), Восточно-Казахстанской областях (47%).