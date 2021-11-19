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Генплан развития Шорнака разработали в Туркестанской области

19 Ноября 2021 14:36
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Генплан развития Шорнака разработали в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о развитии не так давно созданного Сауранского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пресс-конференции в СЦК Умирзак Шукеев ответил на вопрос журналиста, с какими проблемами сталкиваются и жители нового Сауранского района.

«Действительно, Правительством, Президентом было принято решение создать новый район в Туркестанской области. Это очень обосновано. Потому что при формировании Туркестанской области все прилегающие сельские округа города Туркестана были переданы городу Кентау. И Кентау оказался в таком положении - это и не город, не село, не районный центр. Сельские округа находились довольно далеко от районного центра. Было очень много неудобств. К тому же, знаете, что большие поселки, например, Шорнак, где 12 тысяч населения, оказались практически без властных структур. Один участковый на 12 тысяч населения – он просто не может справиться с этим. Поэтому были определенные события, вы знаете», - рассказал во время пресс-конференции аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По словам акима, сейчас район формируется. С момента принятия образования района прошло семь месяцев.

«Районный акимат в полную силу работает. 35 населенных пунктов в этом районе сейчас. По районному центру Шорнак - закончены работы по созданию генерального плана развития Шорнака. Выделено 38 гектаров внутри поселка для строительства административного центра. Деньги выделяются из республиканского бюджета на эти цели через областной бюджет. На следующий год там будет большое активное строительство. В целом, для жителей это стало очень удобно», - пояснил глава региона.

Ранее аким рассказал, как решается вопрос обеспечения качественной питьевой водой в Туркестанской области.


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#Туркестанская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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