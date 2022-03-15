Генплан Петропавловска утвердят в Правительстве РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Правительство РК утвердит проект Генерального плана Петропавловска. Соответствующее постановление за подписью Премьер-Министра Алихана Смаилова появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе указано , что генплан одобрили в городском и областном маслихатах. Рассчитан он до 2035-го года.

«В перспективе город Петропавловск рассматривается как центр международной торговли, сформированной сетью центров малого бизнеса, бизнес-инкубатора, технологических парков, с высокоразвитым гостиничным, ресторанным и выставочным комплексами для проведения международных выставок сельскохозяйственной, машиностроительной продукции, товаров легкой и пищевой промышленностей. Целью развития города Петропавловска является формирование устойчивой и конкурентоспособной экономики с надежной инженерно-транспортной инфраструктурой, от которых зависит решение всех социальных проблем», - говорится в проекте.

Разработчики отметили, что выбор благоприятных территорий, пригодных для перспективного развития, весьма затруднителен. В южном направлении развитие города остановится со строительством микрорайона «Южный». Дальнейшее освоение в этом направлении невозможно из-за лесного массива и зоны ограничения аэропорта. Промышленные территории, расположенные на востоке, ограничивают развитие города в этом направлении.

«С реализацией проектов детальной планировки, разработанных на сегодняшний день, территории для дальнейшего развития города, будут практически исчерпаны. Из-за дефицита свободных земель в селитебной зоне сегодня наблюдается процесс постепенного внедрения жилой застройки в тело промышленной зоны. Формирование новых микрорайонов «Береке-1» и «Береке-2» происходит, скорее, в промышленной зоне, нежели в селитебной, не в самых благоприятных для строительства условиях. В связи с этим одним из приоритетных направлений развития видится максимальное освоение свободных на сегодняшний день, территорий в границах города и реконструкция кварталов малоценного жилищного фонда», - указано в проекте.

Территорию Петропавловска поделили на пять планировочных районов: Центральный, Северный, Западный, Восточный и Южный - каждый из которых должен включать определенный объем жилищного строительства и соответствующее этому объему строительство объектов обслуживания населения.

Неожиданными показались некоторые предложения по развитию транспорта. В частности, предлагается строительство сети причалов и организация туристического и экскурсионного судоходства с использованием судов: речных трамваев (трамваи-кабриолеты), пассажирских теплоходов-катамаранов. Речной маршрут свяжет жилые районы города с рекреационными зонами и дачными массивами, с местами туристических стоянок.

Что касается воздушного транспорта, проектом предусмотрено развитие аэропорта в части увеличения его производственных мощностей, качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов в соответствии с международными стандартами.

Рекомендуется на перспективу строительство вторых железнодорожных путей на участке «ст. Астана – ст. Петропавловск» с электрификацией участка. Это позволит повысить пропускную и провозную способность железной дороги в данном направлении и окажет благоприятное влияние на экологию окружающей среды. Предлагают разработчики удлинение существующего крытого пешеходного перехода через железнодорожные пути, с выходом в Рабочий поселок.

Напомним, в прошлом году городской акимат представлял проект Генерального плана для обсуждения. Тогда он вызвал много нареканий и вопросов. В нынешнем проекте некоторых положений из прошлогоднего проекта уже нет.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Проект будет находиться на обсуждении до 31-го марта.