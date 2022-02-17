Генплан города и план детальной планировки микрорайонов просят принять строители в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Проблемы строителей выслушал заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев, курирующий отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, с инициативой обсудить имеющиеся сложности в работе обратились в палату сами строители.

«В строительной отрасли региона давно назрел ряд проблем. Это и принятие генплана, и разработка проектов детальной планировки микрорайонов с видимостью имеющихся там возможностей подключения ко всем коммуникациям, и передача готовых объектов на баланс ЖКХ, и резкий рост цен на строительные материалы, и невозможность своевременного их индексирования», – сказал директор палаты предпринимателей области Алибек Ашметов.

Руководитель строительной компании ТОО «Основание» Сергей Тимофеев подчеркнул на встрече, что нет прямого контакта между подрядчиком и заказчиком.

«Многие из нас работают еще с советских времен и помнят, когда по понедельникам было принято проводить планерки с заказчиком, где обсуждались и тут же на месте решались текущие проблемы. А сегодня как? Выдали подрядчику тендер и все на этом, как хочешь - так и работай! Хотелось бы, чтобы мы наладили какой-то контакт с заказчиком и хотя бы раз в квартал встречались, чтобы обсудить имеющие проблемы и пути их решения», - сказал С.Тимофеев.

Строитель считают, что первостепенной задачей является скорейшее принятие генплана Петропавловска и разработка плана детальных планировок каждого микрорайона с увязкой возможностей АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Қызылжар су».

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Кайролла Галеев утверждает, что генплан прошел практически все этапы согласования. Было много спорных вопросов, практически все удалось решить.

«Генплан подразумевает под собой стратегию развития города на будущее. Одним из перспективных районов по нему у нас определен Рабочий поселок, так как он находится недалеко от центра и это входная группа с южной стороны. По планам инженеров, он должен планомерно сноситься до 2035 года и на месте ветхих домов будут возводиться многоэтажные дома. Но тогда люди, которые сейчас там живут и планируют проводить реконструкции своих домов, не смогут получить архитектурно-планировочное задание и начинать строить новые дома. Если этот вопрос мы сейчас снимем, то в принципе, будем заходить на утверждение генплана», – прокомментировал К. Галеев.

Опасаются строители и того, что энергетики не смогут через два-три года выдавать им технические условия из-за изношенности оборудования Петропавловской ТЭЦ-2, которое требует уже не ремонта, а обновления.

«Если будут разработаны планы детальных планировок по всем микрорайонам, энергетики смогут заранее сказать, какой микрорайон они смогут полностью обеспечить, другой - только наполовину, а на третий быть может у них и вовсе не хватит мощностей. Если сейчас не ставить этот вопрос, то через несколько лет может резко остановиться строительство», – пояснил С.Тимофеев.

Замакима области С.Аблалиев сообщил, что необходимость разработки проекта развития тепловых сетей обсуждали в акимате.

«Сейчас изучаем возможности ТЭЦ, подняли все материалы за все годы ее развития, поговорили с бывшими работниками и ветеранами станции. Да, возможности ТЭЦ ограничены, мы видим какой-то предел, но пока запасы есть. По дальнейшей реконструкции планируем провести большое совещание с монополистом, министерством энергетики, но вы должны понимать, что за один год проблему не решить. Стоимость только одного котла составляет более 10 млрд тенге», – сказал С. Аблалиев.

По другим актуальным проблемам – рост цен на стройматериалы и передача объектов – строители предложили внедрить внедрении пилотный проект по индексированию цен на стройматериалы поквартально, передавать готовые объекты в 10-дневный срок на баланс ЖКХ после подписания акта госприемки.

С.Аблалиев пообещал рассмотреть предложения в рабочем порядке с привлечением ответственных госорганов.

Проводить подобные встречи на площадке палаты предпринимателей договорились каждый квартал.