Геннадий Зенченко рассказал, какую поддержку на сегодня получают сельхозники от государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор коммандитного товарищества «Зенченко и К» Геннадий Зенченко рассказал, какую поддержку на сегодня получают сельхозники от государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По полеводству - если в 2014 году мы имели 28 тыс. гектаров и на один гектар произвели 46 тыс. тенге продукции, субсидия составляла 4800 тенге. По 2019 году на 43 тыс. гектаров произведено 84 тыс. тенге продукции, на субсидии получили 7800. Грубо говоря, 10% от произведенной продукции субсидируется», - сказал Геннадий Зенченко, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития АПК в Сенате.

Аграрий добавил, что благодаря поддержке государства им удается вносить в землю свыше 2 тыс. тонн удобрений.

«Сегодня у нас есть такая возможность, мы используем нашу богатую северо-казахстанскую землю. Мы не только выжимаем, но и думаем о том, как этой землей пользоваться. Спасибо большое государству за то, что на сегодня есть субсидии на гербициды, что сегодня прорабатывается вопрос по пестицидам, по болезням и вредителям, за топливо, которое мы ежегодно получаем, – субсидированное и удешевленное», - добавил Генадий Зенченко.



