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    15:35, 24 Май 2024 | GMT +6

    Геннадий Головкин встретился с главой МОК Томасом Бахом

    Геннадий Головкин встретился с главой МОК Томасом Бахом
    Фото: пресс-служба НОК РК

    Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин в ходе рабочего визита в Швейцарию провел встречу с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В приветственном слове Бах поздравил Головкина с избранием на ответственный пост и выразил поддержку новому руководству НОК Казахстана.

    Сам Геннадий Головкин подчеркнул, что Национальный олимпийский комитет Казахстана остается надежным партнером МОК и поддерживает инициативы организации, особенно направленные на защиту интересов спортсменов.

    - От имени всей нашей команды хочу поблагодарить МОК и лично президента Томаса Баха за приглашение и теплый прием. Уверен, что этот визит положит начало крепкому и надежному сотрудничеству между организациями, объединенными одной целью, - цитирует пресс-служба НОК РК Геннадия Головкина.

    Геннадий Головкин встретился с главой МОК Томасом Бахом
    Фото: пресс-служба НОК РК

    Добавим, что делегация НОК Казахстана находится с официальным визитом в Лозанне (Швейцария) по приглашению Международного Олимпийского комитета.

    В рамках рабочей поездки команда НОК Казахстана уже провела ряд важных встреч с сотрудниками МОК по укреплению партнерства и развитию олимпийского движения в нашей стране.

     



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Головкин НОК
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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