Геннадий Головкин встретился с главой МОК Томасом Бахом

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин в ходе рабочего визита в Швейцарию провел встречу с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В приветственном слове Бах поздравил Головкина с избранием на ответственный пост и выразил поддержку новому руководству НОК Казахстана.

Сам Геннадий Головкин подчеркнул, что Национальный олимпийский комитет Казахстана остается надежным партнером МОК и поддерживает инициативы организации, особенно направленные на защиту интересов спортсменов.

- От имени всей нашей команды хочу поблагодарить МОК и лично президента Томаса Баха за приглашение и теплый прием. Уверен, что этот визит положит начало крепкому и надежному сотрудничеству между организациями, объединенными одной целью, - цитирует пресс-служба НОК РК Геннадия Головкина.

Фото: пресс-служба НОК РК

Добавим, что делегация НОК Казахстана находится с официальным визитом в Лозанне (Швейцария) по приглашению Международного Олимпийского комитета.

В рамках рабочей поездки команда НОК Казахстана уже провела ряд важных встреч с сотрудниками МОК по укреплению партнерства и развитию олимпийского движения в нашей стране.





