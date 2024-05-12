РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 11 Май 2024 | GMT +6

    Геннадий Головкин представляет Казахстан на Генассамблее ОСА

    головкин
    Фото: НОК РК

    Руководство Национального олимпийского комитета Казахстана во главе с Геннадием Головкиным находится с рабочим визитом в Бангкоке, где принимает участие в 43-й Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии (ОСА), передаёт корреспондент агентства Kazinform. 

    Рабочая поездка в столицу Таиланда предусматривала не только участие в Ассамблее ОСА, сообщает пресс-служба НОК РК.

    — В течение двух дней глава НОК Казахстана провел множество двусторонних встреч, в том числе с представителями МОК, руководства ОСА и НОК стран Азии.

    нок
    Фото: НОК РК

    В числе двусторонних переговоров, следует отдельно отметить продуктивные встречи с вице-президентом МОК, главой НОК Сингапура мистером Сером Миангом Нг, исполняющим обязанности президента ОСА Раджем Рандхиром Сингхом, а также вице-президентом НОК Саудовской Аравии, принцем Аль-Саудом Фахадом бин Джалави бин Абдулазизом Аль Саудом и вице-президентом ОСА спортивным функционером из Узбекистана Отабеком Умаровым.

    Теги:
    Спорт Таиланд Головкин НОК
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!