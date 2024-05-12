Геннадий Головкин представляет Казахстан на Генассамблее ОСА

Руководство Национального олимпийского комитета Казахстана во главе с Геннадием Головкиным находится с рабочим визитом в Бангкоке, где принимает участие в 43-й Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии (ОСА), передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Рабочая поездка в столицу Таиланда предусматривала не только участие в Ассамблее ОСА, сообщает пресс-служба НОК РК.

— В течение двух дней глава НОК Казахстана провел множество двусторонних встреч, в том числе с представителями МОК, руководства ОСА и НОК стран Азии.

Фото: НОК РК

В числе двусторонних переговоров, следует отдельно отметить продуктивные встречи с вице-президентом МОК, главой НОК Сингапура мистером Сером Миангом Нг, исполняющим обязанности президента ОСА Раджем Рандхиром Сингхом, а также вице-президентом НОК Саудовской Аравии, принцем Аль-Саудом Фахадом бин Джалави бин Абдулазизом Аль Саудом и вице-президентом ОСА спортивным функционером из Узбекистана Отабеком Умаровым.