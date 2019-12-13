Геннадий Головкин награжден медалью МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра внутренних дел Геннадий Головкин на днях был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі ушін» за вклад в развитие казахстанского спорта, в повышение имиджа страны на международной арене, а также в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
Отметим, что Геннадий Головкин во время своей любительской карьеры входил в состав спортивной команды внутренних войск МВД.
«Геннадий Геннадьевич, для органов внутренних дел вы – не чужой человек. Как говорится, бывших в наших рядах не бывает. Министерство внутренних дел и я лично гордимся вашими неоспоримыми успехами в профессиональном боксе, и тем, что у Казахстана есть такой великий спортсмен. Своей непоколебимой волей к победе и стойкостью духа вы подаете пример всему личному составу МВД. Желаем вам новых побед и достижений!», - сказал министр Ерлан Тургумбаев, вручая казахстанскому боксеру медаль.
- В Министерстве информации и общественного развития вручили государственные награды
- День независимости РК масштабно отметили в Туркестанской области
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев посетили концерт по случаю Дня Независимости
- В Акмолинской области отметили День независимости Казахстана
- Али Бектаев: Люди труда играют главную роль в жизни общества
- Через WhatsApp могут обращаться к начальнику местной полиции жители Петропавловска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана