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Геннадий Головкин награжден медалью МВД

13 Декабря 2019 19:10
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Геннадий Головкин награжден медалью МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министра внутренних дел Геннадий Головкин на днях был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі ушін» за вклад в развитие казахстанского спорта, в повышение имиджа страны на международной арене, а также в связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

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Отметим, что Геннадий Головкин во время своей любительской карьеры входил в состав спортивной команды внутренних войск МВД.

«Геннадий Геннадьевич, для органов внутренних дел вы – не чужой человек. Как говорится, бывших в наших рядах не бывает. Министерство внутренних дел и я лично гордимся вашими неоспоримыми успехами в профессиональном боксе, и тем, что у Казахстана есть такой великий спортсмен. Своей непоколебимой волей к победе и стойкостью духа вы подаете пример всему личному составу МВД. Желаем вам новых побед и достижений!», - сказал министр Ерлан Тургумбаев, вручая казахстанскому боксеру медаль.

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Ключевые слова: Спорт, МВД РК, День Независимости ,
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