Генконсульство США в Алматы разместят рядом с новым Конгресс-центром: озвучены детали

Управление земельных отношений города показало точное расположение этих объектов.

Конгресс-центр

Ранее сообщалось, что в Алматы появится современный многофункциональный Конгресс-центр. По данным акимата, для него выделен отдельный специализированный участок.

Границы участка: улица Алдар Косе (север) – улица 8-й Гвардейской Дивизии (восток) – улица Шукшина (юг) – улица Жамакаева (запад).

Общая площадь: 11 га, из них: 8,7 га находятся в госфонде, 2,17 га на выкуп для госнужд (28 собственников), из которых выкуплено 12 собственников, площадь – 1,0956 га.

Этот участок выбран как оптимальная площадка для создания центра с удобной транспортной доступностью.

Генеральное консульство США

Для дипломатического комплекса выделен совершенно отдельный, свободный участок. Границы участка: проспект аль-Фараби (юг) – проспект Сейфуллина (запад) –улица Алдар Косе (север) – улица Жамакаева (восток).

Общая площадь – 7,05 га

Расстояние до Конгресс-центра: 300-400 метров

Парковая зона

Создается зеленая зона.

Границы: южнее проспект аль-Фараби – западнее проспекта Назарбаева.

Общая площадь: 9,7 га, из них: 6,7 га находятся в госфонде, 3 га на выкуп для госнужд (92 собственников), из которых выкуплено 6 собственников, площадь – 0,25 га.

В управлении отметили, что для каждого проекта ведутся отдельные процедуры изъятия земель, при этом обеспечиваются равные права всех участников процесса. Рыночная стоимость устанавливается независимыми оценочными компаниями на момент выкупа.

Фото: акимат

Ранее Сенат одобрил аренду земельного участка в Алматы для строительства нового Генерального консульства США. Правительству Америки передается участок площадью 70 593 квадратных метра сроком на 49 лет. На его территории разместятся консульские объекты, а также представительства Министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками и Коммерческой службы США. Арендная плата за весь срок аренды составит 25 млн долларов и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления соглашения в силу.

Также сообщалось, что акимат Алматы изымает земельные участки в микрорайоне «Горный гигант» для строительства современного Конгресс-центра. По словам экс-акима мегаполиса Ерболата Досаева, объект останется в государственной собственности. Финансирование инженерной инфраструктуры и благоустройства будет обеспечено из городского бюджета и за счёт спонсорских средств.