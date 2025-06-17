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    21:55, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Генконсульство США в Алматы разместят рядом с новым Конгресс-центром: озвучены детали

    В верхней части Алматы, в Медеуском районе, появятся два значимых объекта — современный многофункциональный Конгресс-центр и здание Генерального консульства США, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Управление земельных отношений города показало точное расположение этих объектов.

    Конгресс-центр

    Ранее сообщалось, что в Алматы появится современный многофункциональный Конгресс-центр. По данным акимата, для него выделен отдельный специализированный участок.

    Границы участка: улица Алдар Косе (север) – улица 8-й Гвардейской Дивизии (восток) – улица Шукшина (юг) – улица Жамакаева (запад).

    Общая площадь: 11 га, из них: 8,7 га находятся в госфонде, 2,17 га на выкуп для госнужд (28 собственников), из которых выкуплено 12 собственников, площадь – 1,0956 га.

    Этот участок выбран как оптимальная площадка для создания центра с удобной транспортной доступностью.

    Генеральное консульство США

    Для дипломатического комплекса выделен совершенно отдельный, свободный участок. Границы участка: проспект аль-Фараби (юг) – проспект Сейфуллина (запад) –улица Алдар Косе (север) – улица Жамакаева (восток).

    Общая площадь – 7,05 га

    Расстояние до Конгресс-центра: 300-400 метров

    Парковая зона

    Создается зеленая зона.

    Границы: южнее проспект аль-Фараби – западнее проспекта Назарбаева.

    Общая площадь: 9,7 га, из них: 6,7 га находятся в госфонде, 3 га на выкуп для госнужд (92 собственников), из которых выкуплено 6 собственников, площадь – 0,25 га.

    В управлении отметили, что для каждого проекта ведутся отдельные процедуры изъятия земель, при этом обеспечиваются равные права всех участников процесса. Рыночная стоимость устанавливается независимыми оценочными компаниями на момент выкупа.

    Генконсульство США в Алматы разместят рядом с новым Конгресс-центром: озвучены детали
    Фото: акимат

    Ранее Сенат одобрил аренду земельного участка в Алматы для строительства нового Генерального консульства США. Правительству Америки передается участок площадью 70 593 квадратных метра сроком на 49 лет. На его территории разместятся консульские объекты, а также представительства Министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками и Коммерческой службы США. Арендная плата за весь срок аренды составит 25 млн долларов и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления соглашения в силу.

    Также сообщалось, что акимат Алматы изымает земельные участки в микрорайоне «Горный гигант» для строительства современного Конгресс-центра. По словам экс-акима мегаполиса Ерболата Досаева, объект останется в государственной собственности. Финансирование инженерной инфраструктуры и благоустройства будет обеспечено из городского бюджета и за счёт спонсорских средств. 

    Теги:
    Алматы Консульство США
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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