Генконсульство США в Алматы разместят рядом с новым Конгресс-центром: озвучены детали
В верхней части Алматы, в Медеуском районе, появятся два значимых объекта — современный многофункциональный Конгресс-центр и здание Генерального консульства США, передает корреспондент агентства Kazinform.
Управление земельных отношений города показало точное расположение этих объектов.
Конгресс-центр
Ранее сообщалось, что в Алматы появится современный многофункциональный Конгресс-центр. По данным акимата, для него выделен отдельный специализированный участок.
Границы участка: улица Алдар Косе (север) – улица 8-й Гвардейской Дивизии (восток) – улица Шукшина (юг) – улица Жамакаева (запад).
Общая площадь: 11 га, из них: 8,7 га находятся в госфонде, 2,17 га на выкуп для госнужд (28 собственников), из которых выкуплено 12 собственников, площадь – 1,0956 га.
Этот участок выбран как оптимальная площадка для создания центра с удобной транспортной доступностью.
Генеральное консульство США
Для дипломатического комплекса выделен совершенно отдельный, свободный участок. Границы участка: проспект аль-Фараби (юг) – проспект Сейфуллина (запад) –улица Алдар Косе (север) – улица Жамакаева (восток).
Общая площадь – 7,05 га
Расстояние до Конгресс-центра: 300-400 метров
Парковая зона
Создается зеленая зона.
Границы: южнее проспект аль-Фараби – западнее проспекта Назарбаева.
Общая площадь: 9,7 га, из них: 6,7 га находятся в госфонде, 3 га на выкуп для госнужд (92 собственников), из которых выкуплено 6 собственников, площадь – 0,25 га.
В управлении отметили, что для каждого проекта ведутся отдельные процедуры изъятия земель, при этом обеспечиваются равные права всех участников процесса. Рыночная стоимость устанавливается независимыми оценочными компаниями на момент выкупа.
Ранее Сенат одобрил аренду земельного участка в Алматы для строительства нового Генерального консульства США. Правительству Америки передается участок площадью 70 593 квадратных метра сроком на 49 лет. На его территории разместятся консульские объекты, а также представительства Министерства торговли США, Агентства по борьбе с наркотиками и Коммерческой службы США. Арендная плата за весь срок аренды составит 25 млн долларов и будет выплачена единовременно в течение 30 дней с момента вступления соглашения в силу.
Также сообщалось, что акимат Алматы изымает земельные участки в микрорайоне «Горный гигант» для строительства современного Конгресс-центра. По словам экс-акима мегаполиса Ерболата Досаева, объект останется в государственной собственности. Финансирование инженерной инфраструктуры и благоустройства будет обеспечено из городского бюджета и за счёт спонсорских средств.