Генконсул США в Алматы поздравила жителей с Днем города

Генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин необычным способом поздравила жителей и гостей мегаполиса с Днем города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На странице генконсульства США в Алматы в Instagram появилось видео Мишель Еркин, где она спустя 20 лет повторно фотографируется на фоне исторической клумбы у главного входа в Центральный парк культуры и отдыха (бывший ЦПКиО имени Горького).

«Алматы күні құтты болсын! Бұл менің Алматыда 20 жыл бұрын түскен суретім. Қай жерде түскенімді кім табады? Happy Almaty Day! This is me in Almaty 20 years ago. Can you guess where this picture was taken?», - говорится в посте.

Мишель Еркин недавно стала новым генеральным консулом США в Алматы. Тогда она выложила в сеть видео, где на казахском языке признается в любви городу. По ее словам, она начала учить казахский язык еще до приезда в Алматы. https://www.inform.kz/ru/novyy-genkonsul-ssha-v-almaty-zapisala-videoobraschenie-na-kazahskom-yazyke_a4100353