Генетическое исследование найденных костей Болган ана проводилось в Японии и Великобритании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отмечали ранее, в ходе проведения археологических исследований на мавзолее Болган ана были обнаружены ценные археологические артефакты золотоордынского времени. Известный археолог Айбар Касеналин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о значимости найденных артефактов.
«Мавзолей Болган ана расположен в Улытауском районе Карагандинской области. Археологические исследования начались в 2018 году. По имеющимся историческим данным, Болган ана называли дочерью Чингисхана или его невесткой. Однако по предварительным результатам генетических исследований есть предположение, что она была дочерью Джучи хана. В мавзолее в ходе раскопок были найдены ценные артефакты. В частности, элементы верхней одежды из шелка, чаша из драгоценного металла и антропологические материалы. Обнаруженные артефакты доказывают, что Болган ана была представительницей аристократического общества», - рассказал Айбар Касеналин.
По его словам, помимо археологических раскопок, также проводилось лабораторное исследование.
«Например, генетическое исследование найденных костей Болган ана проводилось в Японии и Великобритании. Сегодня на выставке была представлена реконструкция Болган ана. Гиперреалистическая скульптура была создана благодаря антропологу и скульптору. Археологические раскопки также велись в мавзолеях Джучи Хана, Алаша Хана. Также находим артефакты на территории Акмолинской области, где ведутся археологические раскопки», - отметил археолог.
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