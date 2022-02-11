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Генетическое исследование найденных костей Болган ана проводилось в Японии и Великобритании

11 Февраля 2022 21:00
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Генетическое исследование найденных костей Болган ана проводилось в Японии и Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отмечали ранее, в ходе проведения археологических исследований на мавзолее Болган ана были обнаружены ценные археологические артефакты золотоордынского времени. Известный археолог Айбар Касеналин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о значимости найденных артефактов.

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«Мавзолей Болган ана расположен в Улытауском районе Карагандинской области. Археологические исследования начались в 2018 году. По имеющимся историческим данным, Болган ана называли дочерью Чингисхана или его невесткой. Однако по предварительным результатам генетических исследований есть предположение, что она была дочерью Джучи хана. В мавзолее в ходе раскопок были найдены ценные артефакты. В частности, элементы верхней одежды из шелка, чаша из драгоценного металла и антропологические материалы. Обнаруженные артефакты доказывают, что Болган ана была представительницей аристократического общества», - рассказал Айбар Касеналин.

По его словам, помимо археологических раскопок, также проводилось лабораторное исследование.

«Например, генетическое исследование найденных костей Болган ана проводилось в Японии и Великобритании. Сегодня на выставке была представлена реконструкция Болган ана. Гиперреалистическая скульптура была создана благодаря антропологу и скульптору. Археологические раскопки также велись в мавзолеях Джучи Хана, Алаша Хана. Также находим артефакты на территории Акмолинской области, где ведутся археологические раскопки», - отметил археолог.


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#Наука   #Культура   #История Казахстана   #Япония   #Великобритания  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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