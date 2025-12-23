РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Генетический код гор: раскрыт секрет выживания жителей Кавказа на высоте

    Российские ученые обнаружили скрытые гены, помогающие жителям Кавказа выживать в горах в условиях острой нехватки кислорода. Это открытие важно как для эволюционной биологии, так и для практической медицины, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Генетический код гор: раскрыт секрет выживания жителей Кавказа на высоте
    Фото: Вечерний Санкт-Петербург

    — Генетики выявили неизвестные генетические «секреты», позволяющие народам Кавказа адаптироваться к высокогорью и острой нехватке кислорода. Анализ полногеномных данных нескольких кавказских популяций показал, как эволюция «перепрограммировала» ДНК для жизни в экстремальных условиях. Эти открытия меняют взгляд на устойчивость к гипоксии — от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Они помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также [использоваться] в космической и экстремальной медицине, — рассказали в Минобрнауки РФ.

    В ведомстве рассказали, что исследователи сравнили геномы жителей высокогорных и предгорных районов Северного и Южного Кавказа. Они использовали метод интегрированного отбора эволюционно выгодных аллелей, который «вылавливает» участки генома под давлением естественного отбора, особенно в сложных регионах с близкородственными группами.

    Как пояснили ученые, «хитрости» эволюции были обнаружены в генах EGLN1 и SPRTN. Ген EGLN1 управляет реакцией клеток на гипоксию. Раньше его выявляли у жителей Тибета и Анд. Однако у кавказцев, особенно балкарцев, исследователи обнаружили новые варианты — ранее не выявленные «мутации», помогающие дышать разреженным воздухом. В гене SPRTN, который охраняет стабильность генома, также были найдены сигналы отбора. Некоторые варианты изменений общие для всех высокогорных народов мира, другие же — исключительно кавказские, отражающие их уникальные эволюционные «стратегии выживания».

    Как отметили в ведомстве, это открытие меняет взгляд на устойчивость к гипоксии — от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Новые данные помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также могут быть использованы в космической и экстремальной медицине.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее турецкие ученые нашли 12 генов, влияющих на лечение рака легких. 

     

    Теги:
    Ученые Южный Кавказ Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают