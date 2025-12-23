Генетический код гор: раскрыт секрет выживания жителей Кавказа на высоте

— Генетики выявили неизвестные генетические «секреты», позволяющие народам Кавказа адаптироваться к высокогорью и острой нехватке кислорода. Анализ полногеномных данных нескольких кавказских популяций показал, как эволюция «перепрограммировала» ДНК для жизни в экстремальных условиях. Эти открытия меняют взгляд на устойчивость к гипоксии — от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Они помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также [использоваться] в космической и экстремальной медицине, — рассказали в Минобрнауки РФ.

В ведомстве рассказали, что исследователи сравнили геномы жителей высокогорных и предгорных районов Северного и Южного Кавказа. Они использовали метод интегрированного отбора эволюционно выгодных аллелей, который «вылавливает» участки генома под давлением естественного отбора, особенно в сложных регионах с близкородственными группами.

Как пояснили ученые, «хитрости» эволюции были обнаружены в генах EGLN1 и SPRTN. Ген EGLN1 управляет реакцией клеток на гипоксию. Раньше его выявляли у жителей Тибета и Анд. Однако у кавказцев, особенно балкарцев, исследователи обнаружили новые варианты — ранее не выявленные «мутации», помогающие дышать разреженным воздухом. В гене SPRTN, который охраняет стабильность генома, также были найдены сигналы отбора. Некоторые варианты изменений общие для всех высокогорных народов мира, другие же — исключительно кавказские, отражающие их уникальные эволюционные «стратегии выживания».

Как отметили в ведомстве, это открытие меняет взгляд на устойчивость к гипоксии — от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Новые данные помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также могут быть использованы в космической и экстремальной медицине.

