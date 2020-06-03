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Генетические сертификаты для племенных животных-производителей внедрят в ЕАЭС

3 Июня 2020 05:33
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Генетические сертификаты для племенных животных-производителей внедрят в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила Положение о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств−членов Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«В Положении определены требования к лабораториям, осуществляющим проведение генетической экспертизы, приводятся перечни ДНК-маркеров, необходимых для подтверждения достоверности происхождения племенной продукции, а также генетические заболевания, наличие которых необходимо проверять у племенных сельскохозяйственных животных», - сообщили в ЕЭК.

После вступления документа в силу перемещаемые между странами ЕАЭС племенные производители (быки, жеребцы, бараны, козлы, хряки, олени и верблюды), а также семя и эмбрионы этих видов животных обязательно должны сопровождаться генетическими сертификатами.

«Разработанный с учетом международных требований единый порядок проведения в Союзе генетической экспертизы позволит исключить из системы воспроизводства некачественную племенную продукцию и носителей генетически детерминированных заболеваний, – отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян, – повысить эффективность производства животноводческой продукции, а также урегулировать процесс обращения племенной продукции при взаимной торговле».

Основная задача генетической экспертизы сельхозживотных – сдерживание распространения генетических заболеваний, вызывающих эмбриональную смертность, рождение нежизнеспособного приплода, снижение продуктивности, сроков хозяйственного использования животных и т.д. Кроме того, будут практически исключены ошибки при формировании сведений о происхождении животных, в первую очередь племенных производителей, продукция которых имеет значительный ареал распространения.

Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в октябре 2019 года.

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, ЕАЭС,
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