Генеральный секретарь ООН поздравил мусульман с праздником Ораза айт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил мусульман с праздником Рамазан и заявил, что «его сердце разбито», потому что мусульмане в Газе, Судане и многих других местах не могут отмечать праздник, передает агентство Kazinform.

- Мое сердце разбито. Из-за конфликтов и голода в Газе, Судане и многих других местах многие мусульмане не будут праздновать Рамазан должным образом, - написал Антониу Гутерриш в соцсети Х.

Он также выразил наилучшие пожелания всему мусульманскому миру.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.