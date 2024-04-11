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    18:18, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Генеральный секретарь ООН поздравил мусульман с праздником Ораза айт

    Антониу Гутерриш
    Фото: ООН.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил мусульман с праздником Рамазан и заявил, что «его сердце разбито», потому что мусульмане в Газе, Судане и многих других местах не могут отмечать праздник, передает агентство Kazinform.

    - Мое сердце разбито. Из-за конфликтов и голода в Газе, Судане и многих других местах многие мусульмане не будут праздновать Рамазан должным образом, - написал Антониу Гутерриш в соцсети Х. 

    Он также выразил наилучшие пожелания всему мусульманскому миру.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания. 

    Теги:
    ООН Мусульмане Религия Рамазан Ораза айт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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