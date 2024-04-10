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    17:02, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Токаев и Эрдоган поздравили народы Казахстана и Турции с праздником Ораза айт

    Токаев и Эрдоган поздравили народы Казахстана и Турции с праздником Ораза айт
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны.

    Президент Казахстана заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой Республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран.

    В ходе беседы президенты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и обсудили график предстоящих встреч.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Турция Ораза айт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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