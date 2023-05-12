Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Генерал в белом халате - главная медсестра Совминки посвятила свою жизнь медицине

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Мая 2023, 17:00
Генерал в белом халате - главная медсестра Совминки посвятила свою жизнь медицине Фото из личного архива Айгуль Аюповой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессия медицинской сестры весьма востребованная специальность, значение которой трудно переоценить. Медсестры всегда вызывают всеобщее восхищение и уважение, они готовы оказать помощь людям в любое время, когда им становятся плохо. Они - сестры милосердия, они способны чувствовать боль других людей. Корреспондент МИА «Казинформ» накануне ежегодного праздника - Международного дня медсестры, поговорил с главной медсестрой Совминки Айгуль Аюповой. Она тот редкий сотрудник, у которого единственная запись в трудовой книжке и это Центральная клиническая больница Управления делами Президента.

В больницу Айгуль Айтбековна пришла сразу после окончания училища в 1989 году, была первой выпускницей, которую взяли в эту престижную и закрытую тогда клинику. За все эти годы она отработала во многих отделениях, но самым первым было реанимационное.

«Медсестра в реанимации – это высший пилотаж, поэтому сейчас, когда я принимаю на работу сотрудниц, всегда отмечаю тех, кто работал именно в этом сложном отделении. Ошибаться и мешкать там нельзя», - говорит Айгуль Аюпова.

photo

В больнице она дослужилась до образных «генеральских погонов» в своей сфере, стала главной медсестрой. Несмотря на то, что занята теперь административной работой, навыков не теряет, нередко помогает близким и соседям.

«Не зря медсестер называют сестрами милосердия, милосердие главное наше качество, а еще чуткость, внимательность, доброта. Я всегда говорю молодым, чтобы относились к каждому пациенту, как к своему близкому родственнику, ведь чаще людям помогает доброе слово и забота. От медсестры очень многое зависит, можно провести врачу блестящую операцию, но, если потом за пациентом не будет должного ухода, смысл в работе хирурга потеряется», - заметила она.

За время своей службы в Совминке Айгуль Айтбековна выучилась на сестринского менеджера, закончила прикладной бакалавриат, останавливаться не собирается на этом, в планах стать медсестрой с высшим образованием, сейчас это возможно. Всего в Совминке трудятся 520 медсестер, 323 - младших медперсонала. И все они работают под ее руководством.

photo

- Айгуль Айтбековна, Вам не сложно руководить с таким большим коллективом?

- Я с 2012 года работаю главной медсестрой. Да, тяжело, конечно, руководить большим коллективом, но, я хочу отметить, что основной костяк нашей больницы среди среднего, так и младшего медперсонала - это люди, которые очень давно работают в этой клинике. У нас даже есть медицинские сестры с 40, 50-летними стажами. Они посвятили всю свою жизнь одной работе. Вот недавно мы на пенсию проводили медсестру Поземину Любовь Ивановну. Она проработала в нашей больнице 51 год. Начинала с операционной медсестры и выросла до старшей медсестры 1 поликлинического объединения. Она полностью посвятила себя этой профессии. У нас в целом очень дружный коллектив, здесь есть свои традиции. Медработники, которые работают здесь давно уже являются наставниками - они учат молодых.

photo

- Вы тоже посвятили всю свою жизнь этой профессии, работаете в одном месте 34 года. Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в Совминку?

- В свое время в эту больницу принимали медработников с большим стажем. Потом уже спустя времени система немного поменялась, в больницу начали взять на работу молодых медицинских сестер, окончивших учебное заведение с отличием. Я попала в Совминку после окончания Республиканского медицинского училища в Алматы - (ныне Республиканского высшего медицинского колледжа) по распределению. Свою карьеру решила начать с самого сложного - с отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Потом я проработала здесь в первом поликлиническом объединений. Затем стала старшей медсестрой второй кардиологии. Там я трудилась около 10 лет. И с 2012 года стала главной медсестрой.

photo

- Почему выбрали эту сферу? С какими трудностями сталкиваетесь на работе?

- Я медицину любила с детства, всегда хотела стать врачом. Но сейчас учиться никогда не поздно. Что касается трудностей, то, сложности есть во всех сферах. Для меня самая большая трудность - это то, что я переживаю за здоровье пациентов и за работу молодых специалистов. Очень хочется, чтобы медицинские сестры, которые заканчивают колледжи и получают образование, соответствовали всем требованиям сегодняшних стандартов в медицине. Помогали людям. Порой из-за большой загруженности, пациентам не хватает нашего внимания, но мы стараемся каждому уделять особое внимание.

- Какими качествами должны обладать медработники?

- Прежде всего медицинская сестра должна быть грамотной, ответственной и, конечно же, доброй, чуткой, внимательной. Врач - это призвание, порыв души, умение сострадать и сопереживать, отдаваться работе более чем на 100%. Молодые люди, которые выбрали медицину, должны это понимать. Сегодня государство большое внимание уделяет в сферу здравоохранения, и хочется, чтобы у нас было больше квалифицированных врачей и медицинских сестер. Сейчас век цифровизации, меняется все, появляются современные аппараты. Это очень радует. Надо всего идти в ногу со временем, все время учиться, развиваться. Сегодня это важно.

photo
photo

- С какими интересными моментами из жизни Вы можете поделиться?

- Много всего было интересного. Пациенты нам стихи посвящали, рисовали портреты. Часто слышим в свой адрес слова благодарности. Это мотивирует и радует.

- Спасибо!


Алматы   Здравоохранение   УДП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
20 улиц планируется построить в столице
20 улиц планируется построить в столице
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане