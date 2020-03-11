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Генеральный консул ФРГ посетила Туркестан

11 Марта 2020 21:46
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Генеральный консул ФРГ посетила Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с генеральным консулом ФРГ Кристианой Маркерт, прибывшей в регион с рабочей поездкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности привлечения инвестиций.

Также заместитель акима области ознакомил гостей с экономическим и туристическим потенциалом региона.

«В настоящее время Туркестан переживает строительный бум. В древнем городе, помимо социально-культурных объектов возводят международный аэропорт, Национальный центр традиционного прикладного искусства «Великий Шелковый путь», конгресс-холл, многофункциональный туристический комплекс «Караван Сарай», гостиницы мирового стандарта «Риксос» и «Хилтон» и много других. Учитывая потенциал нашего региона, а также установленные тесные отношения между Казахстаном и Евросоюзом, мы готовы расширять направления сотрудничества во всех сферах», - сказал М.Мырзалиев.

Кроме того, заместитель акима области отметил, что в Туркестанской области с участием компаний из стран ЕС реализуются 8 проектов. Среди них такие известные компании, как Eni, Urbasolar. В свою очередь Кристиана Маркерт выразила готовность расширять торгово-экономические, культурные связи между двумя странами.

Стоит отметить, по итогам 2019 года внешнеторговый оборот Казахстана с Германией составил порядка 1,4 млрд. долларов. В Казахстане действует более 900 предприятий с участием германского капитала. Среди них – такие крупные компании, как Linde AG, HeidelbergCement, BASF, Knauf, Siemens, Wilo, Metro Cash and Carry, CLAAS. За последние 4 года между предприятиями двух стран были реализованы совместные проекты на сумму свыше 2 млрд. евро.



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Ключевые слова: МИД РК, Туркестанская область, Акимат, Германия,
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