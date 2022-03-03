Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Асылов Берик Ногайулы назначен Генеральным прокурором Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Асылов Берик Ногайулы освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Асылов Берик Ногайулы , 28 февраля 1964 года рождения, уроженец Жамбылской области.

После окончания средней школы им. С.М. Кирова, служил в рядах ВС ПВО СССР в городе Каунас, Литовская Республика.

В 1991 году получил высшее образование в Казахском государственным университете им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 6 мая 2020 года присвоен классный чин государственный советник юстиции 2 класса.

За образцовое исполнение служебного долга, вклад в обеспечение нацио­нальной безопасности, защиту конституционных прав и свобод награжден:

- благодарностями и почетной грамотой Генерального Прокурора Республики Казахстан в 1997г., 2004г., 2005г., 2007г., 2011г., 2013г., 2017г.;

- грамотой Генерального Прокурора Российской Федерации в 2015г.;

- ведомственными медалями «Мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ степени в 2014г.

Является почетным работником органов прокуратуры Республики Казахстан, вручен нагрудный знак «Прокуратураның құрметті қызметкері».

Указами Президента Республики Казахстан награжден государственными наградами – медалью «Ерен еңбегі үшін» в 2005 году, орденом «Даңқ» ІІ степени в 2011г. и орденом «Даңқ» І степени в 2017г., является полным кавалером данного ордена.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет КСГП СНГ», «25 лет КСГП СНГ» «За вклад в развитие органов юстиции», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Астана 20 жыл».

За образцовое исполнение долга также неоднократно отмечен ведомственными медалями Министра внутренних дел, Министра обороны, Министра чрезвычайных ситуации, Главнокомандующего национальной гвардии, Председателя КНБ.

Трудовую деятельность начал в должности стажера прокуратуры Алатауского района города Алматы.

В период с 1992 по 2001 годы работал на должности старшего следователя прокуратуры Алатауского района города Алматы, следователя и старшего следователя по особо важным делам при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан, заместителя Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры.

С 2001 - 2006 годы работал на руководящих должностях прокуратуры Южно-Казахстанской области, был прокурором города Шымкент, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области.

С 2006 года назначен Западно-Региональным транспортным прокурором, затем прокурором Актюбинской области.

Распоряжением Президента Республики Казахстан от 28 июля 2010 года назначен на должность заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

С 2011 - 2017 годы возглавлял прокуратуру города Алматы.

С 2017 - 2019 годы руководил прокуратурой Северо-Казахстанской области.

В марте 2019 года распоряжением Главы государства назначен первым заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

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Бывший генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов 25 февраля 2022 года был назначен помощником Президента Казахстана - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.