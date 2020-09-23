Генеральное консульство РК откроют в Самарканде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Самарканде (Республика Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Самарканде (Республика Узбекистан)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Открыть в городе Самарканде (Республика Узбекистан) Генеральное консульство Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 23 сентября 2020 года

№ 419