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Генерал-майор Жайлаубек Халыкулы умер в следственном изоляторе
6 Августа 2022 11:07

Генерал-майор Жайлаубек Халыкулы умер в следственном изоляторе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тело арестованного экс-начальника департамента полиции Алматинской и Акмолинской областей Жайлаубека Халыкулы было обнаружено утром постовым контролером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственно-арестованный Халыкулы Ж. примерно в 7 утра был обнаружен постовым контролером. Дежурной сменой учреждения незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть в результате механической асфиксии», - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

На место происшествия прибыли следственно-опертивная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Проведена беседа с другими содержащимися лицами. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было.

«Сотрудниками областного департамента назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - добавили в КУИС.

Как сообщалось, генерал-майор полиции был задержан по подозрению в коррупции в Алматы.


Фото: gov.kz




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