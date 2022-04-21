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    09:45, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из следственного изолятора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из следственного изолятора. Информацию подтвердили в военно-следственном управлении следственного департамента Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каракулов освобождён из ИВС помощником Генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    Досудебное расследование продолжается.

    Напомним, бывшего командующего войсками регионального командования «Юг» признали подозреваемым по факту пожара и взрывов в Жамбылской области. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел РК.

    19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемир Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (Халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования «Юг», - сообщили в МВД. В ведомстве уточнили, что подозреваемым является Кайдар Каракулов.

    15 марта распоряжением Главы государства Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг».

    Напомним, 26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.


    Фото: sarbaz.kz



    Теги:
    МВД РК Закон и право Вооруженные силы Главная
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