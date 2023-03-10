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Гендиректора «Астана-Зеленстрой» приговорили к штрафу 185 млн тенге

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Марта 2023, 10:11
Гендиректора «Астана-Зеленстрой» приговорили к штрафу 185 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд №2 района Байконур города Астаны завершил рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой» А. Наурызали по факту получения взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службой.

Наурызали подозревается в том, что 2 сентября прошлого года получил денежные средства в сумме 9 млн тенге от директора ТОО «Табиғат НС Сервис» С. Карловой, за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зеленых насаждений в Алматинском и Есильском районах города Астаны.

3 марта суд вынес решение.

«Приговором суда от 3 марта текущего года Наурызали признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях. Карлову суд приговорил к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки – 135 миллионов тенге», - сообщили в Антикоре.

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