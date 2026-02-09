Гендиректор The Washington Post ушел в отставку на фоне масштабных увольнений в издании

В сообщении сотрудникам Уильям Льюис заявил, что настало подходящее время уйти и что были приняты «трудные решения» для обеспечения будущего газеты, пишет ВВС.

На прошлой неделе издание объявило о сокращении трети своего штата, а также о резком уменьшении освещения спортивных и международных новостей.

Главный редактор Мэтт Мюррей заявил, что сокращения принесут «стабильность».

Однако это решение было осуждено многими журналистами и вызвало критику в адрес миллиардера-владельца газеты The Washington Post Джеффа Безоса.

Джефф Д’Онофрио, который присоединился к газете в прошлом году в качестве финансового директора, будет исполнять обязанности издателя и генерального директора.

Льюис, бывший генеральный директор Dow Jones и издатель Wall Street Journal, был назначен на эту должность в Washington Post в 2023 году.

Он столкнулся с критикой со стороны подписчиков и сотрудников, пытаясь исправить финансовые потери газеты.

В четверг сотни людей протестовали перед штаб-квартирой газеты в Вашингтоне после массовых увольнений, в результате которых пострадал весь ближневосточный персонал издания.

На платформе GoFundMe создана страница для сбора средств в поддержку иностранных сотрудников, нанятых на местном уровне или через дочерние компании за пределами США, которые, следовательно, не имеют права на защиту, предоставляемую членам профсоюза Washington Post Guild, являющегося профсоюзом газеты, и которые могут столкнуться с внезапной потерей жилья, виз или льгот.

— Среди уволенных — репортеры, работающие в зонах боевых действий без электричества, корреспонденты и редакторы новостных центров в Сеуле и Лондоне, ежедневно освещающие зверства по всему миру, корреспонденты, которые всего несколько месяцев назад переехали за границу, и незаменимые местные сотрудники, без которых наша журналистика была бы невозможна. Это целеустремленные, талантливые, многоязычные, блестящие ребята. Они этого не заслуживаю, — написала организатор Мишель Ли на странице в субботу.

К вечеру воскресенья на странице было собрано более 180 тысяч долларов.

Отдельная страница на GoFundMe, организованная гильдией для сотрудников из США, уже собрала более 500 тысяч долларов.

Начиная с 1970-х годов, газета поддерживала того или иного кандидата на большинстве президентских выборов, и все они были демократами.

Но незадолго до президентских выборов в США 2024 года Безос, который приобрел газету в 2013 году, нарушил многолетнюю традицию, решив, что газета не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты.

Этот шаг вызвал широкую критику и привел к потере десятков тысяч подписчиков.

Официально информация о количестве подписчиков The Washington Post не разглашается, однако, по данным AP, их примерно 2 млн.