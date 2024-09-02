Гендиректор Международной организации труда Жильбер Унгбо посетит Казахстан

4 сентября в Астане он примет участие в Съезде работодателей Казахстана, где выступит перед представителями крупного бизнеса страны, сообщает агентство Kazinform.

МОТ — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами регулирования трудовых отношений. В ее состав входят 187 государств, включая Казахстан. Главная цель организации — обеспечение социальной справедливости.

МОТ работает на принципах трипартизма, которые способствуют диалогу между правительствами, работодателями и работниками для урегулирования конфликтов и улучшения условий труда.

Ранее МОТ представила свои прогнозы по уровню безработицы. В докладе говорилось, что уровень безработицы в мире снизится до 4,9% в 2024 году, однако будут сохраняться значительные неравенства на рынке труда. Особенно сильно от нехватки рабочих мест страдают женщины, особенно в странах с низкими доходами, сталкиваясь с меньшими возможностями трудоустройства и более низкой оплатой труда.