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    10:51, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Гендиректор Международной организации труда Жильбер Унгбо посетит Казахстан

    Жильбер Унгбо
    Фото: Международная организация труда

    4 сентября в Астане он примет участие в Съезде работодателей Казахстана, где выступит перед представителями крупного бизнеса страны, сообщает агентство Kazinform.

    МОТ — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами регулирования трудовых отношений. В ее состав входят 187 государств, включая Казахстан. Главная цель организации — обеспечение социальной справедливости.

    МОТ работает на принципах трипартизма, которые способствуют диалогу между правительствами, работодателями и работниками для урегулирования конфликтов и улучшения условий труда.

    Ранее МОТ представила свои прогнозы по уровню безработицы. В докладе говорилось, что уровень безработицы в мире снизится до 4,9% в 2024 году, однако будут сохраняться значительные неравенства на рынке труда. Особенно сильно от нехватки рабочих мест страдают женщины, особенно в странах с низкими доходами, сталкиваясь с меньшими возможностями трудоустройства и более низкой оплатой труда.

    Теги:
    Казахстан Работа Астана Безработица Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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