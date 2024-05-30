В докладе Международной организации труда (МОТ) прогнозируется, что уровень безработицы в мире в 2024 году составит 4,9 процента по сравнению с пятью процентами в 2023 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на ООН.

Безработица в мире в этом году немного снизится, хотя неравенство на рынке труда сохраняется, и больше других его последствия ощущают женщины в странах с низкими доходами. Таковы выводы нового доклада Международной организации труда (МОТ).

В отчете прогнозируется, что уровень безработицы в мире в 2024 году составит 4,9 процента по сравнению с пятью процентами в 2023 году. Ранее в МОТ предсказывали рост безработицы в текущем году — до 5,2 процента. Как ожидается, в 2025 году безработица останется на уровне 4,9 процента.

Несмотря на такой прогноз, эксперты подчеркивают постоянную нехватку возможностей трудоустройства. По оценкам МОТ, число людей, не имеющих работы, но желающих трудиться, в 2024 году составит 402 миллиона человек.

— Сегодняшний доклад раскрывает важнейшие проблемы занятости, которые нам еще предстоит решить. Несмотря на наши усилия по сокращению глобального неравенства, рынок труда остается неравным игровым полем, особенно для женщин, — заявил генеральный директор МОТ Гилберт Унгбо. — Мы должны поставить инклюзивность и социальную справедливость в основу нашей политики.

У женщин меньше возможностей трудоустройства

По данным отчета, женщины, особенно в странах с низкими доходами, непропорционально страдают от отсутствия возможностей на рынке труда. В 2024 году во всем мире 45,6 процента женщин трудоспособного возраста будут трудоустроены по сравнению с 69,2 процента мужчин.

Доля женщин, которые хотели бы работать, но не имеют такой возможности, составляет 22,8 процента. Для сравнения, среди мужчин в бедных странах этот показатель значительно ниже — 15,3 процента. В странах с высоким уровнем дохода данный показатель достигает 9,7 процента среди женщин и 7,3 процента среди мужчин.

Как отмечают в МОТ, значительно больше женщин, чем мужчин, полностью оторваны от рынка труда, что объясняется неравномерным распределением семейных обязанностей.

Так, например, в семьях с маленькими детьми женщины в среднем тратят 6,1 часа в день на неоплачиваемую работу по дому и уходу за близкими, в том время как мужчины — всего 2,2 часа в день.

При этом, когда женщины работают, они, как правило, зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины, особенно в странах с низким уровнем дохода. В то время как женщины в странах с высоким уровнем дохода получают 73 цента на каждый доллар, заработанный мужчинами, в странах с низкими доходами эта цифра составляет всего лишь 44 цента на доллар.

Неформальная занятость

За последние 10 лет, по данным МОТ, прогресс в сокращении уровня бедности и неформальной занятости замедлился по сравнению с предыдущим десятилетием. Число работников, занятых в неформальном секторе, выросло примерно с 1,7 миллиарда в 2005 году до 2 миллиардов в 2024 году.

Неформальная работа часто означает низкие доходы, тяжелые условия труда и отсутствие соцзащиты. В Международной организации труда говорят о необходимости комплексного подхода к сокращению уровня безработицы, неофициальной занятости и неравенства.