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Гендерная и молодежная квоты будут работать и при распределении депутатских мандатов – Президент РК

16 Ноября 2021 15:53
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Гендерная и молодежная квоты будут работать и при распределении депутатских мандатов – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на VI заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Системный эффект имеют политические преобразования. При вашем непосредственном участии сформировано 4 пакета реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД.

Президент привел примеры.

«Так, введение 30%-ой квоты для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии существенно пересмотреть свои подходы к работе. Если раньше доля этой категории граждан в партийных списков не превышала 20%, то после введения квоты она достигла 34%», - отметил Глава государства.

«У женщин и молодежи появились дополнительные возможности для реализации своего потенциала. Но мы идем дальше. Теперь, гендерная и молодежная квота будет работать и при распределении депутатских мандатов партии», - заключил Президент.

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#Президент Казахстана   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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