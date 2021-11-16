Гендерная и молодежная квоты будут работать и при распределении депутатских мандатов – Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на VI заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Системный эффект имеют политические преобразования. При вашем непосредственном участии сформировано 4 пакета реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД.
Президент привел примеры.
«Так, введение 30%-ой квоты для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии существенно пересмотреть свои подходы к работе. Если раньше доля этой категории граждан в партийных списков не превышала 20%, то после введения квоты она достигла 34%», - отметил Глава государства.
«У женщин и молодежи появились дополнительные возможности для реализации своего потенциала. Но мы идем дальше. Теперь, гендерная и молодежная квота будет работать и при распределении депутатских мандатов партии», - заключил Президент.
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