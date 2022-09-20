Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Генассамблея ООН - три важнейшие принципы организации назвал Касым-Жомарт Токаев
20 Сентября 2022, 22:46

Генассамблея ООН - три важнейшие принципы организации назвал Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Мы должны переосмыслить связь между тремя важнейшими принципами Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казнформ».

«Мир пал жертвой нового витка военных конфликтов. Впервые за два поколения мы столкнулись с опасностью применения ядерного оружия, причем не в качестве крайней меры. Новые линии раскола создают искусственные барьеры и экономическую изолированность. Экономические и политические санкции стали «новой нормой», разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые проходят в Нью-Йорке.

Трудности, по словам Касым-Жомарта Токаева, лишь усугубляют текущие вызовы, связанные с растущей инфляцией, потерей рабочих мест и страхом перед спадом в мировой экономике, для развивающихся стран, в частности. Эти потрясения в конечном счете всерьез препятствуют действию срочных мер, реализацию которых мы все согласовали для борьбы с изменением климата и поддержки устойчивого развития.

Как подчеркнул Президент РК, 77 лет назад государства – основатели ООН внесли в Устав Организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.

«На данный момент нет ничего важнее возврата к фундаментальным принципам, лежащим в основе этой универсальной Организации. В частности, нам необходимо переосмыслить связь между тремя исконными принципами: принципом суверенного равенства государств, принципом территориальной целостности государств и принципом мирного сосуществования государств. Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также, по словам Президента, при ослаблении глобального режима разоружения как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению.

«Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном», - сказал Президент.





Фото:ООН/Джейси Макилвейн






Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека
Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» на Гран-при в Чехии
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив