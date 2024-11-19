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    13:31, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

    18 ноября с.г. в ходе 79-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

    Генассамблея ООН
    Фото: ОДКБ

    В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности, противодействия терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, что содействует реализации целей и принципов Организации Объединенных Наций.

    Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю ООН и впредь проводить регулярные консультации с Генеральным секретарем ОДКБ в рамках двусторонних контактов и форумов различных форматов.

    ООН и ОДКБ продолжат взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

    Обе организации будут также изучать возможные пути дальнейшего наращивания взаимодействия в области поддержания мира.

    Генеральная Ассамблея ООН постановила включить в предварительную повестку дня своей 81-й сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями», подпункт, озаглавленный «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности».

    Ранее сообщалось, что Казахстан предлагает внести изменения в Соглашение о статусе формирований ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ ООН Сотрудничество Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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